أسعار الدواجن اليوم الجمعة 31 يناير.. «البيضاء» تسجل 30 جنيهًا

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أسعار الدواجن اليوم الجمعة 31 يناير.. «البيضاء» تسجل 30 جنيهًا

كشف عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أن أسعار الدواجن، اليوم الجمعة نهاية الأسبوع، شهدت استقرارًا في معظم الأسواق.

وأضاف السيد، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أسعار الدواجن من المزرعة سجلت 26 جنيهًا، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح من 29 إلى 31 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

في حين سجلت أسعار الدواجن البلدى من المزرعة 29 جنيهًا، وتُباع فى محلات التجزئة ما بين 35 و36 جنيها للكيلو.

أما أسعار الكتاكيت، سجلت سعر بين 5 إلى 6 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل إلى 35.5 جنيه للكرتونة وتباع للمستهلك من 40 إلى 42 جنيهًا.

المصدر: الدستور

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