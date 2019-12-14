قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك استقرارًا في أسعار الخضار اليوم الجمعة نهاية الأسبوع في الأسواق.
وأضاف نجيب، لـ" الدستور"، أن هناك تراجعًا في أسعار الطماطم لتسجل 2.5 جنيه، بينما أسعار البطاطس تتراوح بين 2.5 و4 جنيهات، وسجلت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 9 و13 جنيهًا، وسعر كيلو البصل من 3 إلى 6 جنيهات.
فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 2 و3 جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 2 و3 جنيهات، بينما انخفض سعر الكوسة ليترواح بين 5 و8 جنيهات مقابل 6 و9 جنيهات للكيلو لأسعار أمس.
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التعليقات على أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 31 يناير.. البطاطس بـ4 جنيه
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