أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 31 يناير.. البطاطس بـ4 جنيه

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صورة الخبر: أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 31 يناير.. البطاطس بـ4 جنيه
أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 31 يناير.. البطاطس بـ4 جنيه

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك استقرارًا في أسعار الخضار اليوم الجمعة نهاية الأسبوع في الأسواق.

وأضاف نجيب، لـ" الدستور"، أن هناك تراجعًا في أسعار الطماطم لتسجل 2.5 جنيه، بينما أسعار البطاطس تتراوح بين 2.5 و4 جنيهات، وسجلت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 9 و13 جنيهًا، وسعر كيلو البصل من 3 إلى 6 جنيهات.

فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 2 و3 جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 2 و3 جنيهات، بينما انخفض سعر الكوسة ليترواح بين 5 و8 جنيهات مقابل 6 و9 جنيهات للكيلو لأسعار أمس.

وسجل سعر الخيار ما بين 3 و7 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4 و7 جنيهات، والثوم بين 14 و20 جنيهًا، والملوخية بين 4 و6 جنيهات، والبسلة من 8 إلى 12 جنيهًا.

وأسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيهات، والسبانخ بين 4- 5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيه، وسعر البنجر تراوح بين 2 و4 جنيهات، فى حين تراوح سعر القثاء من 2 إلى 3 جنيهات، بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 و5 جنيهات.

المصدر: الدستور

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