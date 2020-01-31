

اسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 31-1-2020 اسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 31-1-2020

استقرت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الجمعة، 31 يناير 2020، أمام الجنيه، حيث استقر سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى، وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.



وفيما يلي نستعرض سعر الدولار، اليوم، الجمعة 31 يناير 2020، وأسعار العملات الأجنبية:



سعر الدولار والعملات الأجنبية



سعر الدولار الأمريكي

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