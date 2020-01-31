اسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 31-1-2020

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اسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 31-1-2020

استقرت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الجمعة، 31 يناير 2020، أمام الجنيه، حيث استقر سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى، وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.

وفيما يلي نستعرض سعر الدولار، اليوم، الجمعة 31 يناير 2020، وأسعار العملات الأجنبية:

سعر الدولار والعملات الأجنبية

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الجمعة، شراءً 15.74 جنيه، وبيعا 15.84 جنيه.

سعر اليورو​

بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، الجمعة، شراءً 17.32 جنيه، وبيعا 17.44 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني​
أما سعر الجنيه الإسترليني​ اليوم، الجمعة، فقد سجل شراءً 20.50 جنيه، وبيعا 20.62 جنيه.

الفرنك السويسري​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الجمعة، شراءً 16.19 جنيه، وبيعا 16.30 جنيه.

سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الجمعة، فقد سجل شراءً 14.43 جنيه، وبيعا 14.53 جنيه.

سعر اليوان الصينى

سجل اليوان الصينى اليوم، الجمعة، شراءً 2.27 جنيه، وبيعا 2.29 جنيه.

المصدر: صدى البلد

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