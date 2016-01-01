تلوح في الأفق بوادر أزمة بين النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، مدربه الألماني يورجن كلوب، بسبب أولمبياد طوكيو 2020.
وذكرت صحيفة " ذا صن البريطانية"، أنه في حال قرر محمد صلاح المشاركة مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020، ستكون هناك أزمة بينه وبين مدربه يورجن كلوب".
وأضافت الصحيفة، أن المسئولين في مصر يقولون إن قرار المشاركة في أولمبياد طوكيو يرجع إلى محمد صلاح كما فعل في أولمبياد لندن 2016.
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التعليقات على بوادر أزمة بين محمد صلاح ويورجن كلوب.. تفاصيل
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