وجه مدير الكرة للفريق الأول بنادي انبي عبدالناصر محمد صدمة قوية الي النادي الأهلي وذلك بشأن التعاقد مع نجم الفريق البترولي مدافع اسامة جلال.
وقال عبد الناصر محمد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الحدث اليوم: "نرفض الاستغناء عن أسامة جلال مقابل بقاء محمد شريف لاعب الأهلي".
وأضاف: "لم نستطع التعاقد مع عمار حمدي لاعب الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية ولكنه انضم لطلائع الجيش".
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التعليقات على إنبي يصدم النادي الأهلي بقوة .. تفاصيل
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