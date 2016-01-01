شاهد.. أحمد عيد عبدالملك يسخر من مرتضى منصور بسبب السوبر الأفريقي

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صورة الخبر: أحمد عيد الملك
أحمد عيد الملك

سخر أحمد عيد الملك، نجم نادي الزمالك السابق، من قرار إدارة نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور بإرسال قائمة اللاعبين الي الاتحاد الافريقي لخوض مواجهة السوبر الافريقي امام فريق الترجي التونسي.

وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" كنت نايم تعبان ومش متابع بقالي كام ساعة وتقريبا قائمة السوبر اتبعتت ونزلت المرادي".

ويشير عبدالملك الي أحاديث مرتضى منصور خلال الفترة الأخيرة بعدم خوض لقاء السوبر الافريقي في دولة قطر.

ومن المنتظر ان يواجه نادي الزمالك منافسه الترجي التونسي يوم 14 فبراير 2020 وذلك لخوض لقاء السوبر الأفريقي في دولة قطر وهو ما يعترض عليه رئيس نادي الزمالك.

المصدر: elbalad

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