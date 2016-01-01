أفادت وسائل إعلام تركية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن المدعي العام في أنقرة سيبدأ بفتح تحقيق ضد النائب اليوناني يوانيس لاغوس الذي مزق العلم التركي أثناء جلسة البرلمان الأوروبي.
وكان النائب اليوناني في البرلمان الأوروبي مزق علم تركيا خلال جلسة للبرلمان، خصصت للنقاش بشأن حالة المهاجرين في الجزر اليونانية.
وانتقد لاغوس تركيا، قبل أن يرفع ورقة طبعت عليها صورة للعلم التركي، ويمزقها.
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التعليقات على قرار عاجل من أنقرة ضد نائب يوناني مزق العلم التركي
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