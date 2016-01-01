

مدينة الموت.. أبشع صورة لـ فيروس كورونا مدينة الموت.. أبشع صورة لـ فيروس كورونا



تحولت ولاية ووهان الصينية إلى مدينة مهجورة، الجميع لا يغادر منزله ومن يجرؤ منهم على المغادرة يصبح مصيره الموت، وكأن الهواء أصبح سببا للقتل الفوري، وتم التقاط صورة مأساوية من مدينة ووهان الصينية ستصبح أيقونة التعبير عن خطر فيروس كورونا.



الصورة تعد صاحبة التجسيد الأفضل لتفشي فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية التي يسكنها 11 مليون شخص، جثة لرجل مسن في الشارع والجميع يخاف الاقتراب منه، هذه الجثة لرجل كان يسير في المدينة ثم لقي حتفه ويبدو أنه رجل ستيني فالشعر الأبيض كسى شعره ولحيته.



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وفقا لصحيفة جارديان البريطانية، يبدو أنه تواجد في الشارع للتسوق لأنه كان يمسك حقيبة تسوق بلاستيكية بيد واحدة، ونزل للشارع رغم فرض الحجر الصحي بالمدينة، وفور سقوطه ابتعد الجميع عنه، ولم يقترب منه إلا رجال الشرطة والإسعاف الذين كانوا يرتدون بدلات واقية وأقنعة.وشاهد صحفيون من وكالة فرانس برس الجثة، أمس الخميس، قبل وقت قصير من وصول سيارة الإسعاف، ولم يتمكنوا من تحديد كيف توفي الرجل، لكن رد فعل الشرطة والطاقم الطبي أشار إلى الخوف الذي يسود المدينة.توفي الرجل أمام متجر غلق للأثاث، وقام رجال الإسعاف بتغطية جسده ببطانية زرقاء، فيما كدست الشرطة صناديق من الورق المقوى أمام السوبر ماركت لإخفاء مكان الحادث.وقالت امرأة كانت تقف بالقرب منه إنها تعتقد أنه توفي بسبب الفيروس، فمدينة ووهان هي مركز اندلاع الفيروس التاجي الجديد، الذي يعتقد أنه انتشر بسبب نقله من الحيوانات البرية إلى البشر في سوق المدينة، وأودى بحياة 213 شخصا على الأقل منهم 159 حالة وفاة في ووهان فقط، مع إصابة الآلاف الآخرين.كانت السلطات فرضت إغلاقًا غير مسبوقا على مدينة ووهان، حيث أغلقت الطرقات خارج المدينة وحظرت الرحلات الجوية، في محاولة لوقف انتشار الفيروس، قامت دول من بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية بإجلاء مواطنين من المدينة.