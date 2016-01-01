بعد طلب الزمالك.. الكاف يحسم مصير نقل السوبر الإفريقي من قطر

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حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " الجدل المثار بشأن إمكانية نقل مباراة السوبر الإفريقي بين الترجي التونسي والزمالك المقرر إقامتها في قطر 14 فبراير المقبل .



وكان الزمالك أرسل خطابا إلى اتحاد الكرة يؤكد فيه خوض مباراة السوبر أمام الترجى ولكنه طالب بنقلها خارج قطر مع تقديم كافة المعطيات التى استند عليها فى نقلها إلى قطر .



وفى هذا السياق، أكد مصدر مطلع داخل الكاف أن مباراة السوبر الإفريقي ستقام فى قطر فى موعدها 14 فبراير المقبل .

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وأضاف أن الاتحاد الإفريقي موقع مذكرة رسمية مع إحدى الشركات تفيد بإقامة السوبر الإفريقي فى قطر لمدة 3 سنوات مقبلة .وكان وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أكد أنه لا صحة لما يتردد عن اعتذار نادي الزمالك عن عدم خوض مباراة السوبر الأفريقي المحدد لها يوم 14 فبراير المقبل في الدوحة.ويلتقى الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون باعتباره بطل كأس الكونفيدرالية نظيره فريق الترجى التونسي بطل دورى أبطال إفريقيا يوم 14 براير القادم فى قطر.وأوضح أن اتحاد كرة القدم تلقى خطابا من الزمالك يشرح فيه وجهة نظره من خطورة توجه فريقه إلى قطر ، وتم تحويل الخطاب إلى الاتحاد الأفريقي للنظر بما جاء فيه.