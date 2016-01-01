حملة كبيرة واجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعد يوم واحد من طرح برومو كلبيها الجديد "قلبي يا قلبي"، الذي تم طرحه عبر قناتها على يوتيوب، الأربعاء.
وواجهت نانسي عجرم، هجومًا كبيرًا تمثل في حملة من التعليقات والـ Dislikes، على برمو كليبها الجدبد، الذي جاء بالتزامن مع أزمة قتيل فيلتها الشاب السوري محمد حسن الموسي، في القضية التي لم تحسم بعد، فوصل عدد الـ Dislikes إلى أكثر من 1500 عبر يوتيوب.
وتعد هذه الاغنية، الأولى بعد أزمتها الاخيرة التي تعرضت لها هي وزوجها فادي الهاشم.
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التعليقات على بسبب واقعة القتل.. هجوم جديد على نانسي عجرم
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