تعليم الوادي الجديد تتسلم 1653 جهاز تابلت استعدادا لتوزيعها على طلاب أولى ثانوي



تعليم الوادى الجديد تتسلم 1653 جهاز تابلت تعليم الوادى الجديد تتسلم 1653 جهاز تابلت



أعلن صلاح مرغنى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد ، عن وصول 1653 جهاز تابلت تعليمي بمواصفات عالية الجودة لمخازن المديرية بكافة المشتملات ( الجهاز + الشاحن + القلم + الجراب ) .



وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد أن هذا يتم تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزيرز التربية والتعليم والتعليم الفنى ، والسيد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد .



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وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد ، انه سيتم تسليم التابلت للإدارات التعليمية خلال ساعات ومنها إلى المدارس الثانوية لتوزيعها على طلاب اولى ثانوي .وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد إجراءات إستلام أجهزة التابلت ومدير المخازن والمشتريات بديوان المديرية الأستاذ أحمد عز الدين .وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد إلى انه سيتم تسليم الأجهزة للطلاب عقب أستيفاء جميع الإجراءات الإدارية اللازمة بين أولياء الأمور وإدارة المدرسة .