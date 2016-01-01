تعليم الوادي الجديد تتسلم 1653 جهاز تابلت استعدادا لتوزيعها على طلاب أولى ثانوي

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تعليم الوادى الجديد تتسلم 1653 جهاز تابلت


أعلن صلاح مرغنى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد ، عن وصول 1653 جهاز تابلت تعليمي بمواصفات عالية الجودة لمخازن المديرية بكافة المشتملات ( الجهاز + الشاحن + القلم + الجراب ) .

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد أن هذا يتم تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزيرز التربية والتعليم والتعليم الفنى ، والسيد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد .

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وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد ، انه سيتم تسليم التابلت للإدارات التعليمية خلال ساعات ومنها إلى المدارس الثانوية لتوزيعها على طلاب اولى ثانوي .

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد إجراءات إستلام أجهزة التابلت ومدير المخازن والمشتريات بديوان المديرية الأستاذ أحمد عز الدين .

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد إلى انه سيتم تسليم الأجهزة للطلاب عقب أستيفاء جميع الإجراءات الإدارية اللازمة بين أولياء الأمور وإدارة المدرسة .

المصدر: elbalad

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