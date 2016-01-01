أعلن صلاح مرغنى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد ، عن وصول 1653 جهاز تابلت تعليمي بمواصفات عالية الجودة لمخازن المديرية بكافة المشتملات ( الجهاز + الشاحن + القلم + الجراب ) .
وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد أن هذا يتم تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزيرز التربية والتعليم والتعليم الفنى ، والسيد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد .
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التعليقات على تعليم الوادي الجديد تتسلم 1653 جهاز تابلت استعدادا لتوزيعها على طلاب أولى ثانوي
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