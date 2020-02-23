أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه سيتم البدء في قبول تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بدءا من يوم الأحد الموافق 2 /2 /2020 .
وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه من المقرر ان تستمر عملية قبول تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية إلى الأحد الموافق 23/2/2020 ولمدة ثلاثة أسابيع بالإدارات التعليمية.
وقد اعتمد معالي محافظ القاهرة سيادة اللواء/ خالد عبد العال نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الاول للشهادة الاعدادية بالقاهرة للعام الدراسي 2019/2020 ، وبلغت نسبة النجاح 77.7% حيث حضر الامتحانات 150929 طالبا وطالبة ، نجح منهم 117271
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التعليقات على بدء تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة.. 2 فبراير
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