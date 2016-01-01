نتائج التيرم الأول فى كليات جامعة بنها 2020.. اعرف طريقة تفعيل الإيميل



جامعة بنها جامعة بنها

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها تكليف وحدة نظم المعلومات الإدارية بالجامعة بإعلان طلاب الكليات المختلفة وإرسال نتائج امتحان الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2019 عبر الإيميل الجامعي للطالب بإشراف الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تيسيرا على أبناء الجامعة في معرفة نتائجهم.



وأهاب السعيد طلاب الكليات المختلفة بسرعة تفعيل الإيميل الجامعي لهم والموجود على "الكارنية" الجامعي لكل طالب، للحصول على النتيجة فور إرسالها من إدارة الكلية، متمنيا دوام التوفيق والنجاح لكافة طلاب الجامعة في مختلف الكليات والتخصصات.



وأشار رئيس الجامعة إلى أنه يوجد عدة طرق لتفعيل الإيميل عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت والجامعة، مشيرا إلى طريقة تفعيل الميل الجامعى والحصول علي النتيجة علي الرابط التالي :

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1103850443110299&id=231818570313495

ولدخول علي صفحات الطلاب الشخصية علي اللينك التالي

http://mis.bu.edu.eg/benha_new/Registration/ED_Login.aspx

ولمعرفة كيفية الدخول علي الصفحات الشخصية يرجي مشاهدة الفيديو

https://www.facebook.com/benhamis/videos/2397710096942547/

