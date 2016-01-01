عميد تجارة عين شمس يعلن نسب النجاح ببرامج الساعات المعتمدة

أعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة بـ جامعة عين شمس عن الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات لبرنامج الساعات المعتمدة باللغتين الانجليزية والعربية
حيث بلغت نسبة النجاح العامة لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية 98.2 % وجاءت كالآتي :المستوى الأول انجليزى 99.22%، المستوى الثانى انجليزى 98.51%، وبلغت نسبة النجاح بالمستوى الثالث انجليزى 97.42%، والمستوى الرابع انجليزى 97.48%.
واوضح عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس ، أنه قد بلغت نسبة النجاح العامة لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية 95.1 %
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