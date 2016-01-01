

موعد تدشين نيسان اكس تريل 2021 الجديدة+معلومات موعد تدشين نيسان اكس تريل 2021 الجديدة+معلومات

أشارت تقارير أن نيسان ستكشف الستار عن الجيل الرابع الجديد كليا لاكس تريل 2021 في أبريل القادم في معرض نيويورك الدولي للسيارات.. وحتى ذلك الحين نعرض لكم كل ما نعرفه حاليا عن السيارة.



تصميم عصري



نعلم أن اكس تريل 2021 ستتمتع بتصميم أكثر عصرية ورشاقة مقارنة بالموديل الحالي، لتماثل كيكس وجوك، مع شبكة تهوية V بمنحنيات وحجم أكبر مع جسد عضلي ومصدات خلفي سميكة ومصابيح خلفية متصلة على عرض الخلفية بأكملها.

الداخليةداخلية اكس تريل 2021 ستكون مختلفة تماماً عن الموديل الحالي، بمواد أعلى جودة وشاشة معلومات ترفيهية كبيرة أشبه بالتابلت ولوحة عدادات رقمية بالكامل وأحدث أنظمة مساعدة السائق لنيسان بشكل قياسي في جميع الفئات.مولدات الطاقةمن المتوقع اعتماد اكس تريل الجديدة على محرك 2.5 لتر بترولي بضغط الهواء، مع محرك آخر تيربو 2.0 لتر، بجير CVT ونظام دفع أمامي أو رباعي، كما قد نرى نسخة هجينة بالقابس بنفس مولد الطاقة المستخدم في ميتسوبيشي اوت لاندر القادمة لاشتراكهما في المنصة، مع إمكانية القيادة لـ 70 كيلومتر بالطاقة الكهربائية فحسب.المنافسة وموعد التدشيننيسان اكس تريل ستواجه منافسة محتدمة من تويوتا راف فور وفورد اسكيب وهوندا CR-V وجيب شيروكي ومازدا CX-5 وهيونداي توسان وكيا سبورتاج وغيرهم، ومن المتوقع تدشين السيارة خلال أشهر وطرحها في نهاية 2020.











