في عملية اختراق غريبة من نوعها، تعرضت مخدمات الأمم المتحدة للاختراق الأمني في وقت سابق من العام الماضي من قبل مجموعة يعتقد أنها تابعة لدولة ما أدت إلى سرقة القراصنة بيانات بحجم 400 غيغابايت وذلك من عشرات السيرفرات في جنيف وفيينا.
لعل الأخطر في هذا الأختراق أنه وصل إلى مخدمات المفوضية العليا لحقوق الإنسان التي عادة ما تجمع بيانات حساسة حول انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم.
ولتنفيذ الاختراق، استغل القراصنة ثغرة في برنامج SharePoint من مايكروسوفت وبواسطة برمجية خبيثة غير معروفة حالياً. وبذلك تمكنوا من الوصول إلى المخدمات الرئيسية للأمم المتحدة، ويبدو أنه لشدة خطورة الموقف قررت الأمم المتحدة عدم الإعلان الرسمي عن وقوع الاختراق، في حين تسربت مستندات ووثائق تؤكد ذلك.
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التعليقات على اختراق الأمم المتحدة وسرقة بيانات حجمها 400 غيغابايت
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