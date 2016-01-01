

تعرف على أسعار ومواصفات فورد إيكو سبورت المتاحة في السوق المصري تعرف على أسعار ومواصفات فورد إيكو سبورت المتاحة في السوق المصري

تعتبر فورد إيكو سبورت واحدة من أكثر السيارات المميزة التي تقدمها فورد حاليا من فئة SUV الرياضية المدمجة، وبدأت الشركة في انتاجها عام 2003، وقدمت منها حتى الآن جيلين فقط أحدثهم بدأ إنتاجه في 2021 كموديل لعام 2013.



وبالنسبة للسوق المصري تعتبر إيكو سبورت واحدة من أهم السيارات التي تقدمها فورد محليا، وذلك لأنها واحدة من سيارتين فقط (إيكو سبورت وكوجا) تقدمهم شركة أوتو جميل (وكيل فورد المحلي) من فئة SUV بسوق السيارات المصري.



وتتيح شركة أوتو جميل سيارة فورد ايكو سبورت في السوق المصري بأربع فئات مختلفة في التجهيزات، وذلك بالأسعار التالية:

قد يعجبك أيضا...

- فئة أولى بسعر 269 ألف و900 جنيه.- فئة ثانية بسعر 289 ألف و900 جنيه.- فئة ثالثة بسعر 319 ألف و900 جنيه.- فئة رابعة بسعر 359 ألف و900 جنيه.وتحمل هذه السيارة محرك 3 اسطوانات بسعة 1000 سي سي، وبقوة 123 حصان و170 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).أما بالنسبة للتجهيزات الاساسية المقدمة بالفئة الأولى من السيارة فتشمل:- أنظمة المكابح ABS وEBD.- وسائد هوائية.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- إطارات باطواق (جنوط) بمقاس 16 بوصة.- مرايات جانبية كهربائية.- مصابيح ضبابية امامية وخلفية.- سنسور خلفي.- مثبت سرعة.- تكييف هواء يدوي.- فتحة سقف.