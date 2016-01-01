تعرف على أسعار ومواصفات فورد إيكو سبورت المتاحة في السوق المصري

تعتبر فورد إيكو سبورت واحدة من أكثر السيارات المميزة التي تقدمها فورد حاليا من فئة SUV الرياضية المدمجة، وبدأت الشركة في انتاجها عام 2003، وقدمت منها حتى الآن جيلين فقط أحدثهم بدأ إنتاجه في 2021 كموديل لعام 2013.
وبالنسبة للسوق المصري تعتبر إيكو سبورت واحدة من أهم السيارات التي تقدمها فورد محليا، وذلك لأنها واحدة من سيارتين فقط (إيكو سبورت وكوجا) تقدمهم شركة أوتو جميل (وكيل فورد المحلي) من فئة SUV بسوق السيارات المصري.
وتتيح شركة أوتو جميل سيارة فورد ايكو سبورت في السوق المصري بأربع فئات مختلفة في التجهيزات، وذلك بالأسعار التالية:
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