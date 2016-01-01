بكري: هناك مخطط لإشعال الفوضى في مصر منذ عام 2004.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه كان هناك مخطط لإشعال الفوضى في مصر منذ عام 2004، موضحا أن الإدارة الأمريكية آنذاك كان لديها اتجاه لتغيير مبارك لأنه رفض حل القضية الفلسطينية على حساب أرض مصر.
وأضاف بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "واشنطن ظلت تتآمر على مصر من خلال التقارير المشبوهة والحملات ودعم المنظمات الحقوقية الممولة من الخارج".
وتابع: " معدلات الفقر في مصر كانت كبيرة وكان هناك دعم للأغنياء على حساب الفقراء وتم تغييب الشعب وإقصاء المعارضة عن البرلمان الذي جرت فيه الانتخابات في 2010".
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