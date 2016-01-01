بكري: هناك مخطط لإشعال الفوضى في مصر منذ عام 2004.. فيديو



مصطفى بكري مصطفى بكري



قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه كان هناك مخطط لإشعال الفوضى في مصر منذ عام 2004، موضحا أن الإدارة الأمريكية آنذاك كان لديها اتجاه لتغيير مبارك لأنه رفض حل القضية الفلسطينية على حساب أرض مصر.



وأضاف بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "واشنطن ظلت تتآمر على مصر من خلال التقارير المشبوهة والحملات ودعم المنظمات الحقوقية الممولة من الخارج".



وتابع: " معدلات الفقر في مصر كانت كبيرة وكان هناك دعم للأغنياء على حساب الفقراء وتم تغييب الشعب وإقصاء المعارضة عن البرلمان الذي جرت فيه الانتخابات في 2010".

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وأضاف: "تم استغلال حالة الاحتقان في مصر لتمرير المؤامرة الأمريكية الصهيونية في مصر تحت مسمى الربيع العربي".ولفت مصطفى بكري: "اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق، قدم مذكرة لوزير الداخلية قبل أحداث يناير 2011 حذر من سيناريو تونس وأكد أن هناك مؤامرة مدبرة تستهدف تفتيت الدولة المصرية".