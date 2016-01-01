

العلاج بالحجامة: هل للحجامة منافع علاجية فعلية؟ والتأثيرات الجانبية ‏ العلاج بالحجامة: هل للحجامة منافع علاجية فعلية؟ والتأثيرات الجانبية ‏

الحجامة - Cupping علاج طبي قديم في التراث العربي والطب البديل في بلاد الشرق كالهند والصين، حيث يتم دمجها مع التدليك أو العلاج بالإبر أحياناَ.



وهناك الحجامة الرطبة والحجامة الجافة، كما باتت شائعة بنوعيها بين الرياضيين والمشاهير حول العالم في السنوات الأخيرة. وهذا المقال حول العلاج بالحجامة ولأي أمراض هي مخصصة، كذلك تأثيرات الحجامة الجانبية ومنافعها العلاجية الفعلية.



تعريف الحجامة وأنواعها وآلية العلاج بالحجامة:

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قد تتسأل: كيف يمكن لتطبيق الشفط بالأكواب الساخنة "الحجامة"، ثم سحب الدم إلى منطقة أقرب من سطح الجلد، ثم إحداث خدش حتى يخرج قليل من الدم من هذه الخدوش والتسبب بكدمات ملونة على البشرة؛ أن تكون علاجاً لآلام الظهر والرقبة، والأمراض الجلدية وخفض الكولسترول والصداع النصفي، بالإضافة لالتهاب المفاصل وتحسين الوظيفة المناعية؟وبداية العلاج بالحجامة تعريفاً؛ شكل قديم من أشكال الطب البديل، حيث يضع المعالج أكواباً خاصة على سطح جلدك لبضع دقائق لتحفيز عملية شفط، ويخضع الناس للحجامة بهدف المساعدة في تخفيف الألم والالتهابات والمساعدة على زيادة تدفق الدم وتنشيط الدورة الدموية، كذلك الاسترخاء والرفاهية أي كنوع من التدليك. وتكون الكؤوس المستخدمة في علاج الحجامة مصنوعة من زجاج أو خيزران أو خزف أو سيليكون، فرغم عصرية أدواتها إلا أن العلاج بالحجامة قديم جداً، خاصة لدى المصريين الفراعنة- استخدم المصريون القدماء العلاج بالحجامة عام 1550 قبل الميلاد- والصينين وانتشرت ولا تزال في ثقافة الشرق بالعموم.