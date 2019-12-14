

سعر صرف الدولار في البنوك اليوم الخميس سعر صرف الدولار في البنوك اليوم الخميس

سجل سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، استقرارًا ملحوظا، 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع، طبقا للبنك المركزي المصري.



وبلغ السعر نحو 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع بالبنك الأهلي المصري، ونحو 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع ببنك مصر، وسجل نحو 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع بالبنك المصري لتنمية الصادرات.