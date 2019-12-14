

مصر الجديدة للإسكان: 623% ارتفاع نسبة أرباح الشركة خلال 6 أشهر مصر الجديدة للإسكان: 623% ارتفاع نسبة أرباح الشركة خلال 6 أشهر

كشفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة للقابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات قطاع الأعمال العام عن تضاعف أرباحها بنسبة 623 بالمائة خلال النصف الأول من العام المالي 2019-2020، على أساس سنوي.



وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الخميس، إنها حققت أرباحًا بلغت 351.34 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر 2019، مقابل أرباح بلغت 48.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.



تابعت "ارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 732.4 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 383.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي".

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وأوضحت الشركة، أن ارتفاع أرباحها بسبب بيع قطعة أرض لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بمبلغ 481 مليون جنيه.وقد حققت الشركة خلال الربع الأول من العام المالي 2019-2020، أرباحًا بلغت 29.39 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ، مقابل أرباح بلغت 8.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول إلى 248 مليون جنيه مقابل 193.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.