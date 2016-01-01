

بعد وفاة طالبة أهملت غسل يديها.. 9 عادات يجب اتباعها قبل الأكل 42 بعد وفاة طالبة أهملت غسل يديها.. 9 عادات يجب اتباعها قبل الأكل 42

توفيت طالبة في قرية بمركز منوف بمحافظة المنوفية تبلغ من العمر 14 عامًا، اليوم، بعد إصابتها بالتسمم، نتيجة تناولها الطعام دون غسل يديها، التي اختلطت بالقمح المخزن بالمنزل.



خبر وفاة طالبة المنوفية، جعل الكثير يتساءلون عن العادات الصحية التي يجب اتباعها قبل تناول الطعام وهو ما يقدمه الدكتور محمد شحاته، أخصائي التغذية العلاجية، لـ "الوطن" كما يلي:



-غسل اليدين قبل الأكل حتى يزيل الميكروبات الموجودة باليد.

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-استخدام المناديل المبللة أو الجل المطهر لليد.- في حال كان الطعام يأخذه معه الشخص في العمل أو المدرسة يجب وضعه في "لانش بوكس" وليس "أكياس أو أشياء مغلفة"، للحفاظ عليه وحتى لا يتعرض الطعام لأشياء مضرة.- الابتعاد عن الطعام الذي يحتوي على مواد حافظة صناعية مثل اللانشون والبسطرمة وخاصة للأطفال، وتناول أطعمة صحية مثل البيض والجبنة والفاكهة.- تناول المياه قبل الطعام بعشر دقائق والابتعاد عن شربها أثناء الأكل أو بعده فورا، كونه يؤثر على عملية الهضم والقولون.- وضع كمية محددة للأكل الذي سيتناوله الشخص فقط، حتى لا يتناول كمية كبيرة ويشعر بانتفاخ.- عدم تناول الأكل الساخن جدا وأن يكون درجة حرارته متوسطة، حتى لا يؤثر على الهضم ويؤدي إلى التهاب للمعدة.- الابتعاد عن تناول الشطة بإفراط حتى لا يؤثرعلى القولون والبول.- عدم تناول الطعام قبل النوم حتى لا يزيد الوزن أو يؤثر على عملية الهضم.