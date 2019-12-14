

الغرف التجارية تنفى زيادة أسعار الذهب اليوم الغرف التجارية تنفى زيادة أسعار الذهب اليوم

قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن هناك حالة من الاستقرار في أسعار الذهب المحلية حتى الآن اليوم، بعد آخر ارتفاع سجله، أمس الأربعاء صباحًا ومساءً، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي زيادة في الأسعار المحلية، كما نشرت بعض المواقع صباح اليوم.



وأضاف نجيب، فى تصريحات لـ "الدستور" أن عيار 18 نحو 593 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 793 جنيهًا، فيما سجل عيار 21 نحو 693 جنيهًا.



وأوضح عضو اتحاد الغرف التجارية، أنه سعر جنيه الذهب سجل 5550 جنيهًا، فيما ارتفعت أسعار الأوقية لـ1581 دولارًا عن صباح اليوم بقيمة 4 دولارات، حيث كانت تسجل 1577 دولارًا.