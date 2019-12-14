الغرف التجارية تنفى زيادة أسعار الذهب اليوم

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › الغرف التجارية تنفى زيادة أسعار الذهب اليوم

صورة الخبر: الغرف التجارية تنفى زيادة أسعار الذهب اليوم
الغرف التجارية تنفى زيادة أسعار الذهب اليوم

قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن هناك حالة من الاستقرار في أسعار الذهب المحلية حتى الآن اليوم، بعد آخر ارتفاع سجله، أمس الأربعاء صباحًا ومساءً، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي زيادة في الأسعار المحلية، كما نشرت بعض المواقع صباح اليوم.

وأضاف نجيب، فى تصريحات لـ "الدستور" أن عيار 18 نحو 593 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 793 جنيهًا، فيما سجل عيار 21 نحو 693 جنيهًا.

وأوضح عضو اتحاد الغرف التجارية، أنه سعر جنيه الذهب سجل 5550 جنيهًا، فيما ارتفعت أسعار الأوقية لـ1581 دولارًا عن صباح اليوم بقيمة 4 دولارات، حيث كانت تسجل 1577 دولارًا.

المصدر: الدستور

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الغرف التجارية تنفى زيادة أسعار الذهب اليوم

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
54364

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager