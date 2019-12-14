أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تعدد شكل المعاملات التجارية علي مستوي العالم أصبح تحديا للمحاسبة الضريبية وأنه تم ميكنة العمل بمصلحة الضرائب منذ شهرين.
جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات ندوة تطوير وتحديث المنظومة الضريبية في ضوء الخطط المستقبلية لوزارة المالية وتعديلات التشريعات الضريبية المقترحة والتي تنظمها مؤسسة إرنست اند يانج EY العالمية والعاملة في مجال الخدمات الضريبي ة والمسئولة عن تطوير مصلحة الضرائب ؛ بالتجمع الخامس بالقاهرة ، المنعقد تحت رعاية الوزارة بحضور شريف الكيلاني، المدير القطري لمنطقة مصر والشرق الأوسط بمؤسسة EY .
أوضح معيط أنه ينبغي العمل علي مواكبة التطورات علي المستوي التشريعي والتحصيل وطبيعة العمل الضريبي ، موضحا أن مصلحة الضرائب لم تكن قادرة علي مجاراة تلك الأمور بشكل متسارع .
ذكر أن المعاملات التجارية التي أصبحت تتم علي شبكات الانترنت كعمليات الشراء الإلكتروني علي مواقع أمازون وعلي بابا وغيرها بحيث يتم تعامل المستهلك إلكترونيا وتحصيل الضريبة لخارج الخزانة العامة معتبرا انها أمور ينبغي إعادة النظر فيها .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على وزير المالية: ميكنة الضرائب تمت منذ شهرين
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق