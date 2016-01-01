ما هو فيروس الهربس وهل يمكن أن يسبب الوفاة؟



فيروس الهربس فيروس الهربس



الهربس من الأمراض المعدية التى تصيب كثير من الناس، وأحد طرق انتقال هذا الفيروس هو التقبيل، وهذا الفيروس يمكن أن يسبب الموت، حيث أصاب أحد الأطفال البريطانيين مؤخراً وأصبح يصارع الموت بسبب قبلة من أحد أقاربه، لكن لماذا يمكن أن تسبب قبلة الوفاة.. هذا ما نتعرف عليه فى التقرير التالى، وفقاً لموقع "Healthline".



ما هو فيروس الهربس؟

تصنف فيروسات الهربس البسيط - المعروفة أكثر باسم الهربس - إلى نوعين: نوع الهربس الأول: (HSV-1 ، أو الهربس عن طريق الفم) والنوع الثانى القوباء (HSV-2 ، أو الهربس التناسلي).



الهربس الفموى هو الأكثر شيوعًا، يسبب تقرحات حول الفم والشفتين (تسمى أحيانًا بثور الحمى أو القروح الباردة) وهذا الذى ينتقل من خلال القبلات.

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يمكن أن تشمل أعراض الهربس الألم والحكة، البثور، القشرة، بعض الإصابات غير ضارة ولا تسبب مضاعفات.كيف تسبب قبلة نقل عدوى فيروس الهربس؟ينتقل فيروس الهربس عن طريق الاتصال الجلدى مع شخص يحمل الفيروس، يمكنك الحصول عليها من ملامسة القروح الباردة أو اللعاب أو الأسطح داخل وحول الفم.مضاعفات الهربس الفمويلا يوجد علاج نهائى للهربس الفموي (القروح الباردة)، حيث أنك طالما أصبت بهذا المرض يظل موجوداً معك طوال حياتك، حيث تختفى البثور وتنشط بعد فترة.وعندما لا تكون لديك أعراض واضحة، فهذا يعني أن الفيروس غير نشط، لكن لا يزال بإمكانك نقله إلى الآخرين.الهربس الفموي هو عدوى خفيفة وتقرحات عادة واضحة قد تختفى من تلقاء نفسها دون علاج.في حالات نادرة ، يمكن أن تحدث مضاعفات قد تسبب الوفاة، من المحتمل أن يحدث هذا في الأشخاص الذين لديهم ضعف في جهاز المناعة، ربما بسبب العمر أو مرض مزمن.يمكن أن تشمل المضاعفات المحتملة لفيروس الهربس:- الجفاف إذا أصبح الشرب مؤلماً بسبب ظهور تقرحات عن طريق الفم وإذا تركت دون علاج، فقد يؤدي الجفاف إلى مشاكل خطيرة.- التهاب الدماغ، يحدث هذا عندما تنتقل العدوى الفيروسية إلى المخ وتسبب الالتهابات، وقد يهدد الحياة خاصة عند قلة المناعة، كما أنه قد يسبب أعراض خفيفة تشبه أعراض الأنفلونزا.-التهاب الجلد من المضاعفات البسيطة للهربس الفموي التهاب الجلد إذا كان الفيروس على اتصال مع الجلد المفتوح، يمكن أن يحدث هذا إذا كان لديك قطع أو الأكزيما، قد تكون في بعض الأحيان حالة طوارئ طبية إذا كانت القروح الباردة تغطي مناطق واسعة من الجلد.-الهربس الأبيض: الأطفال الذين يعانون من الهربس الفموي قد يصابون بالهربس الأبيض، إذا امتص الطفل إبهامه ، يمكن أن تظهر بثور حول الإصبع.-العمى: إذا امتد الفيروس إلى العينين، فقد يحدث التورم والالتهاب بالقرب من الجفن، العدوى التي تنتشر إلى القرنية يمكن أن تؤدي إلى العمى.مضاعفات الهربس التناسليوتشمل المضاعفات الطفيفة مع الهربس التناسلي التهاب حول المثانة ومنطقة المستقيم، هذا يمكن أن يؤدي إلى تورم وألم.التهاب السحايا هو أحد المضاعفات المحتملة، يحدث عندما تنتشر العدوى الفيروسية وتتسبب في التهاب الأغشية المحيطة بالمخ والنخاع الشوكي.-التهاب الدماغ أيضًا أحد المضاعفات المحتملة لمرض الهربس التناسلي ، لكنه نادر الحدوث.تقبيل الاطفالتقبيل الاطفالأنواع أخرى من فيروسات الهربسHSV-1و HSV-2 أنواع شائعة من الهربس، ومع ذلك ، يمكن أن يكون للأنواع الأخرى من الفيروس مضاعفات خطيرة.فيروس الحماق النطاقي (HSV-3)هذا هو الفيروس الذي يسبب جدري الماء والقوباء المنطقية، عدوى جدري الماء عادة ما تكون خفيفة. ولكن يمكن أن يتطور الفيروس ويسبب مضاعفات قد تهدد الحياة ، مثل الالتهاب الرئوي أو متلازمة الصدمة السمية، لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي.قد يسبب فيروس القوباء المنطقية التهاب الدماغ إذا ترك دون علاج.فيروس إبشتاين بار (HSV-4)هذا هو الفيروس الذي يسبب عدد كريات الدم البيضاء المعدية، في الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي ، قد يؤدي المرض إلى التهاب الدماغ أو التهاب عضلات القلب، كما تم ربط الفيروس بسرطان الغدد الليمفاوية.الفيروس المضخم للخلايا (CMV) (HSV-5)إذا كان لديك نظام مناعي معرض للخطر، فهناك خطر الإصابة بالتهاب الدماغ والالتهاب الرئوي.يمكن أن ينتقل الفيروس أيضًا إلى الأطفال حديثي الولادة أثناء الحمل أو الولادة، والأطفال الذين يعانون من CMV الخلقي معرضون لخطر:-الصرع.-الالتهاب الرئوي.-ضعف وظائف الكبد.-الولادة المبكرة.