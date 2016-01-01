الهلال السودانى يفاجئ الأهلى بثلاثى هجومى فى قمة دورى الأبطال



الهلال السودانى الهلال السودانى



كشفت تقارير صحفية عن ملامح تشكيل الهلال السودانى ضد الأهلى فى المباراة المرتقبة التى تجمع الفريقين بعد غد، السبت، بملعب "الجوهرة الزرقاء"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا. وذكرت صحيفة "كفر ووتر" أن الفاتح النقر سيهاجم الأهلى بـ 3 لاعبين، لاسيما أن الهلال ليس أمامه سوى تحقيق الفوز من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، بينما يدخل الأهلى اللقاء بفرصتى الفوز والتعادل.



وكان مجلس إدارة نادى الهلال السودانى أصدر قراراً بإقامة تدريبات الفريق فى غياب الجماهير ووسائل الإعلام، وذلك لمزيد من التركيز وإبعاد اللاعبين عن الضغوط الإعلامية والجماهيرية قبل مواجهة الأهلى المصيرية.



وجاء قرار مجلس إدارة نادى الهلال السودانى بناءً على طلب الفاتح النقر المدير الفنى للفريق، مطالباً الجماهير ووسائل الإعلام بتفهم أسباب القرار.

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ويتصدر الأهلى المجموعة الثانية فى البطولة برصيد عشر نقاط، ويأتى خلفه النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى بتسع نقاط ويتذيل بلاتينيوم الزيمبابوى جدول الترتيب بنقطة واحدة.كشفت تقارير صحفية أن اللجنة المحلية المنظمة لمباراة الهلال السودانى ضد الأهلى بعد غد، السبت على ملعب "الجوهرة الزرقاء"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دورى ابطال افريقيا، انتهت من وضع ضوابط مشددة على دخول الجماهير الراغبة فى حضور اللقاء.ووفقاً لما نشره موقع "باج نيوز"، فإن اللجنة المنظمة لمباراة الهلال والأهلى استقرت على تفتيش الجماهير "ذاتياً" من أجل تأمين اللقاء، فيما استقرت على فتح أبواب ملعب "الجوهرة الزرقاء" لاستقبال الجماهير بداية من الواحدة ظهراً بتوقيت الخرطوم والقاهرة، فيما جاءت أسعار التذاكر كالتالى، (20 – 40 – 60 – 80 – 300) جنيه سوداني.ويكفى الأهلى الحصول على نقطة التعادل فى مباراة الهلال السودانى من أجل التأهل للدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.