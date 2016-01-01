الهلال السودانى يفاجئ الأهلى بثلاثى هجومى فى قمة دورى الأبطال

كشفت تقارير صحفية عن ملامح تشكيل الهلال السودانى ضد الأهلى فى المباراة المرتقبة التى تجمع الفريقين بعد غد، السبت، بملعب "الجوهرة الزرقاء"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا. وذكرت صحيفة "كفر ووتر" أن الفاتح النقر سيهاجم الأهلى بـ 3 لاعبين، لاسيما أن الهلال ليس أمامه سوى تحقيق الفوز من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، بينما يدخل الأهلى اللقاء بفرصتى الفوز والتعادل.
وكان مجلس إدارة نادى الهلال السودانى أصدر قراراً بإقامة تدريبات الفريق فى غياب الجماهير ووسائل الإعلام، وذلك لمزيد من التركيز وإبعاد اللاعبين عن الضغوط الإعلامية والجماهيرية قبل مواجهة الأهلى المصيرية.
وجاء قرار مجلس إدارة نادى الهلال السودانى بناءً على طلب الفاتح النقر المدير الفنى للفريق، مطالباً الجماهير ووسائل الإعلام بتفهم أسباب القرار.
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