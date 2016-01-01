أحمد موسى: المعزول مرسى عرض 1600 كيلو متر من سيناء على أبو مازن



المعزول مرسى المعزول مرسى

قال الإعلامى أحمد موسى، إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، أكد له في 2014، أن الرئيس المعزول محمد مرسي هو من عرض التنازل عن 1600 كيلو متر من سيناء لقطاع غزة، مشيرا إلى إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات تحدث بشكل واضح عن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة على حدود 1967.





وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد: "اليوم الجميع يعترف برؤية الرئيس السادات الصحيحة بعدما تعرض للتخوين والاغتيال"، قائلا : "مصر البلد الذي يدافع عن القضية الفلسطينية ويعتبرها الأهم". وتابع "موسى" قائلا: "قطر سبب الانقسام داخل فلسطين ولم تقدم أي شئ للقضية"، متسائلا: "كان زمانا وصلنا فين لو نفذنا رؤية السادات".



وكان مستشار الرئيس الأمريكى جاريد كوشنر، قال إن هدف خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام هو تحسين حياة المواطنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، جاء ذلك وفق ما أفادت به شبكة "سكاى نيوز الإخبارية"، اليوم الاثنين.



وكان مسئولون فلسطينيون، رفضوا أول أمس السبت، المقترحات التى كشف النقاب عنها جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، بإقامة مشروعات بتكلفة ضخمة لتمثل الشق الاقتصادى لخطة إدارة ترامب للسلام فى الشرق الأوسط والتى طال انتظارها.





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وقالت حنان عشراوى المسئولة البارزة بمنظمة التحرير الفلسطينية، إن خطط كوشنر، كلها مجرد "وعود نظرية" مشيرة إلى أن الحل السياسى فقط هو الذى يحل الصراع.