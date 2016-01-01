كشفت قوائم رواتب العاملين والمذيعين فى قناة الشرق الإخوانية، بأنها تتراوح بين 20 ألف دولار و60 ألف دولار للمذيعين، والتى تظهر حقيقة التمويلات التى تتلقاها القناة بملايين الدولارات شهريًا من أجل الإنفاق على برامجها المشبوهة للمتاجرة بالقضايا الوطنية وإثارة البلبلة فى الشارع المصرى.
وهو ما يؤكد حصول أيمن نور شهريا على ملايين الدولارات من أجل العمل على تشويه مصر والمتاجرة بالثورة والشعب المصرى، كما يحصل الإعلامى الإخوانى معتز مطر على 60 ألف دولار بواقع 3 آلاف دولار فى الحلقة الواحدة ليصل راتبه سنويا لأكثر من 14 مليون جنيه، بينما يصل عقد هشام عبد الحميد لـ 13000 بإجمالى 13 حلقة فى الموسم، وأحمد عطوان المذيع بقناة الشرق يحصل على 30 ألف دولار، وهيثم أبو خليل 20 ألف دولار، كما تحصل دعاء حسن على 40 ألف دولار، ويحصل عمر الشال مسئول السوشيال ميديا على 25 ألف دولار، ، وسامى كمال الدين يصل ل 18 ألف دولار.
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التعليقات على رواتب مذيعى الإخوان بقناة الشرق فى تركيا.. ملايين الدولارات ثمن الخيانة
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