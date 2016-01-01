تعتبر البطاطس من أبرز الخضراوات التي يتم استخدامها في كثير من الأكلات، وتعتبر عنصرا أساسيا في كل منزل، ولكن هناك بعض العلامات في البطاطس تنذر بفسادها.
ومن أبرز تلك العلامات، وجود لون اخضر او بنفسجي على البطاطس، قد تعرض إلى الغثيان والتقيؤ وآلام البطن والإسهال بعد تناولها.
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التعليقات على فيديوجراف.. علامات غير متوقعة في البطاطس تعني فسادها
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