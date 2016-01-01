فيديوجراف.. علامات غير متوقعة في البطاطس تعني فسادها

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علامات غير متوقعة في البطاطس تعني فسادها

تعتبر البطاطس من أبرز الخضراوات التي يتم استخدامها في كثير من الأكلات، وتعتبر عنصرا أساسيا في كل منزل، ولكن هناك بعض العلامات في البطاطس تنذر بفسادها.

ومن أبرز تلك العلامات، وجود لون اخضر او بنفسجي على البطاطس، قد تعرض إلى الغثيان والتقيؤ وآلام البطن والإسهال بعد تناولها.

ولمزيد من التفاصيل حول النصائح يجب أخذها عند الشراء للبطاطس تابعوا الفيديوجراف التالى.

المصدر: elbalad

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