خليك فى المضمون .. خطوات حجز رحلات الحج والعمرة



خطوات حجز رحلات الحج والعمرة خطوات حجز رحلات الحج والعمرة



أداء مشاعر الحج و العمرة أمنيات الآلاف بل ملايين المسلمين فى مصر والعالم ليغتسل كل منا فى ذنوبهم تقربا الى الله .



ولكن دائما السؤال الذى يتردد بداخلنا قبل البدء فى رحلة البحث هو الثقة و المصداقية و الأمانة بالإضافة إلى الخدمات المقدمة خلال أداء المشاعر المقدسة وأى شركة تلتزم وتحافظ على حقوق عملائها .



ويرصد «صدى البلد» أبرز مايهم المواطن بـ بوابة العمرة فى الآتى :

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1-الدخول على لينك بوابة العمرة للتأكد شركة السياحة تنظيم الرحلات2- حصول المعتمر أو الحاج على الباركود الذى يضمن صحة إجراءات السفر3- عدم التعامل مع السماسرة وضرورة السفر من خلال بوابة العمرة الإلكترونية4- التقدم للسفر الى الحج أو العمرة من خلال شركات السياحة5- اختيار شركة السياحة من قائمة الشركات المسجلة علي بوابة العمرة6- أنشأت بوابة العمرة لتنظيم السفر وضمان حقوق المواطنين وراحتهم7- استلام الباركود الخاص بالمعتمر أو الحاج من شركة السياحة قبل ميعاد السفر