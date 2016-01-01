أداء مشاعر الحج و العمرة أمنيات الآلاف بل ملايين المسلمين فى مصر والعالم ليغتسل كل منا فى ذنوبهم تقربا الى الله .
ولكن دائما السؤال الذى يتردد بداخلنا قبل البدء فى رحلة البحث هو الثقة و المصداقية و الأمانة بالإضافة إلى الخدمات المقدمة خلال أداء المشاعر المقدسة وأى شركة تلتزم وتحافظ على حقوق عملائها .
ويرصد «صدى البلد» أبرز مايهم المواطن بـ بوابة العمرة فى الآتى :
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التعليقات على خليك فى المضمون .. خطوات حجز رحلات الحج والعمرة
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