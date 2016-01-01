خليك فى المضمون .. خطوات حجز رحلات الحج والعمرة

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خطوات حجز رحلات الحج والعمرة


أداء مشاعر الحج و العمرة أمنيات الآلاف بل ملايين المسلمين فى مصر والعالم ليغتسل كل منا فى ذنوبهم تقربا الى الله .

ولكن دائما السؤال الذى يتردد بداخلنا قبل البدء فى رحلة البحث هو الثقة و المصداقية و الأمانة بالإضافة إلى الخدمات المقدمة خلال أداء المشاعر المقدسة وأى شركة تلتزم وتحافظ على حقوق عملائها .

ويرصد «صدى البلد» أبرز مايهم المواطن بـ بوابة العمرة فى الآتى :

1-الدخول على لينك بوابة العمرة للتأكد شركة السياحة تنظيم الرحلات

2- حصول المعتمر أو الحاج على الباركود الذى يضمن صحة إجراءات السفر

3- عدم التعامل مع السماسرة وضرورة السفر من خلال بوابة العمرة الإلكترونية

4- التقدم للسفر الى الحج أو العمرة من خلال شركات السياحة
5- اختيار شركة السياحة من قائمة الشركات المسجلة علي بوابة العمرة

6- أنشأت بوابة العمرة لتنظيم السفر وضمان حقوق المواطنين وراحتهم

7- استلام الباركود الخاص بالمعتمر أو الحاج من شركة السياحة قبل ميعاد السفر

المصدر: elbalad

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