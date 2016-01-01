تفاصيل اجتماع التحالف الدولي ضد داعش في الدنمارك

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، بيانًا كشفت فيه تفاصيل اجتماع ممثلين عن الدول المشاركة التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة، في كوبنهاجن بدعوة من وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود.
وقال البيان إن "الاجتماع أكد عزم التحالف على مواصلة العمليات القتالية ضد التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق، مشددًا على أهمية احترام القانون الدولي والإنسان وحماية المدنيين وحقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وأضاف: "وافق قادة التحالف على تعزيز التعاون المشترك من أجل ضمان حرمان التنظيم من تشكيل جيب إقليمي جديد، فلم يعد داعش يسيطر على الأراضي التي كان يسيطر عليها في 2014 في سوريا والعراق، فقد تم تحرير أكثر من 8 مليون شخص من قبضته".
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