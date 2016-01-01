أحيانًا ننسى وضع اللبن في الثلاجة، مما قد يؤدي إلى تخثره أو ما نسميه بـ"لبن قاطع"، ويطلق عليه البعض "لبن رائب"، حيث ينفصل إلى جزئين ماء ومادة تشبه الجبن، مما يجعله غير صالح للشرب.
ولكن يمكن إعادة استخدامة فى العديد من الأشياء مثل هي:-
المعجنات :-
يستخدم اللبن الرائب "القاطع" في المعجنات بدلًا من اللبن السائل، و لا يوجد أي فرق يذكر بينهما، استخدميه في
البيتزا، والمخبوزات، والكيك بأنواعه،والرواني،والبسبوسة، وكل أنواع المعجنات،والحلويات.
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التعليقات على مترميهوش.. 3 استخدامات غير متوقعة لـ اللبن القاطع
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