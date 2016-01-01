تعد الكلى من أهم وظائف الجسم التى يجب الاعتناء بها بشكل دائم، والحرص على شرب المياه طوال اليوم للحفاظ على صحتها.
وفقًا لموقع "boldsky" إليكم أهم الأطعمة المفيدة لصحة الكلى.
- الخضراوات
تحتوى الخضراوات على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم ولصحة الكلى، وخاص الخضراوات الورقية فهى تحتوى على نسبة عالية من المياه والألياف التى تعزز من صحة الكلى.
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التعليقات على لـ مرضى الكلى.. 3 أطعمة يتوجب عليهم تناولها فورًا
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