أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل منذ قليل، باندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني الليبي والميليشيات الإرهابية الموالية لتركيا بمنطقة سيدي سليم بطريق المطار جنوب العاصمة طرابلس.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الجيش التركي أن 4 فرقاطات وسفينة للتزود بالوقود تتوقف خارج المياه الإقليمية الليبية لدعم عمليات الناتو في المنطقة، ولضمان أمن طرق التجارة البحرية.
وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء أمس، إنه "تم وصول أكثر من 3000 إرهابي إلى ليبيا كمرتزقة، حتى الآن توزيعهم على محاور عين زارة ومشروع الموز ومحور الزهراء السواني، ومجموعة في مصراتة، ومجموعة إلى معسكر العسة على الحدود التونسية الليبية، لاستهداف مناطق تابعة للقيادة العامة مثل قاعدة الوطية وصبراته".
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التعليقات على ليبيا.. اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني وميليشيات أردوغان جنوب طرابلس
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