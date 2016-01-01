نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2020.. تابع آخر أخبارها الآن



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي 2020 يترقبها الآن جميع الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر، وسط حالة من القلق والترقب في البيوت.



ومن جانبها.. لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي بيان رسمي يكشف عن موعد إعلان نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي 2020 ، بل التزم مسئولو وزارة التربية والتعليم بالصمت التام، وتعمدوا إتمام عمليات التصحيح ورصد الدرجات في هدوء تام من دون الإفصاح عن موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2020.



نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي .. إجراءات عاجلة استعدادا لـ إعلانها

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ولكن صمت وزارة التربية والتعليم إعلاميا لم يمنعها من اتخاذ إجراءاتها الإدارية اللازمة لـ إعلان نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي 2020 .. فقد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية والمدارس الثانوية توصي بضرورة اتخاذ اللازم للانتهاء من رصد نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي 2020 خلال 48 ساعة، وذلك عبر التطبيق الإلكتروني الموجود على الرابط التالي : http://schg10.emis.gov.eg/كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على كل إدارات التعليم الثانوي والمتابعة والإحصاء بالمديريات والإدارات التعليمية، باستخدام تقارير المتابعة المتاحة إلكترونيا لمديري أقسام الإحصاء بكل إدارة تعليمية والذي يتيح معرفة نسبة رصد نتائج طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2020 بكل مدرسة تابعة للإدارة التعليمية .ومن جانبه.. نفى المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي الأنباء التي أثيرت بشأن تطبيق النظام التراكمي للثانوية العامة على الصفين الأول والثاني الثانوي 2020 .وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لتطبيق النظام التراكمي للثانوية العامة على الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الجاري 2019 /2020، مُوضحةً أنه وفقًا للقرار الوزاري رقم (191) لعام 2019، فإن الصفين الأول والثاني الثانوي سنوات نقل عادية وليست تراكمية.وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه فيما يتعلق بالطلاب الذين لم يجتازوا النسبة المقررة للنجاح سيتم عقد امتحان دور ثان لهم، ويعد اجتيازه شرطًا للانتقال إلى الصف الأعلى.وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لجميع القائمين على أعمال لجنة النظام والمراقبة الخاصة بـ إمتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي ، شددت خلالها على عدم اعلان نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي 2020 قبل الموعد الرسمي لإعلان النتيجة.وحذرت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي تم إرساله لجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية ، من أنه من سيخالف ذلك سيتعرض للمساءلة .وشددت وزارة التربية والتعليم على مديري المدارس الثانوية بسرعة تحديد مسئول رصد الدرجات من العاملين بلجان النظام والمراقبة المختصة ، ، والبدء في تسجيل درجات الطلاب الذين قاموا بآداء الامتحان ورقيا بالصفين الاول والثاني الثانوي 2020 ، وتم الانتهاء من تقدير درجاتهم ، من خلال الموقع الالكتروني للوزارة.كما أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن هذا الاجراء سيمكنها من ارسال النتائج إلى المركز القومي للامتحانات تمهيدا لإعلانها للطلاب في الموعد الذي سيتم اعلانه لاحقا .وكانت امتحانات الصفين الاول و الثاني الثانوي قد انطلقت يوم 11 يناير 2020 ، وتم عقدها ورقيا لطلاب الصف الأول الثانوي، وإلكترونيا لطلاب الصف الثاني الثانوي في المدارس المجهزة ، وتم السماح للطلاب بدخول لجان الامتحان بالكتاب المدرسي ، على اعتبار ان الامتحانات كانت بنظام الكتاب المفتوح الذي يقوم على قياس مهارة الفهم وليس الحفظ لدى الطلاب.و قد خصصت وزارة التربية والتعليم مراكز للتصحيح الإلكتروني لتصحيح امتحانات الصف الثاني الثانوي، التي تم إجراؤها اليكترونيًا عبر التابلت ، بينما يجري تصحيح امتحانات الصف الأول الثانوي التي تمت ورقيا على مستوى الإدارت التعليمية.