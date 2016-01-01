فبركة.. محمد ناصر ومعتز مطر يزعمان تخلى مصر عن جزء من أراضيها.. شاهد

آخر الأخباراخبار مصر › فبركة.. محمد ناصر ومعتز مطر يزعمان تخلى مصر عن جزء من أراضيها.. شاهد

صورة الخبر: الإرهابي محمد ناصر ومعتز مطر
الإرهابي محمد ناصر ومعتز مطر


قال الإعلامي أحمد موسى، إن قنوات الإخوان الإرهابية كانت تتحدث عن أن مصر سوف تتنازل وتبيع أراضيها لصالح فلسطين ضمن ما يسمى بـ "صفقة القرن".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن خطة ترامب للسلام في المنطقة لم تتضمن تنازل مصر على أي جزء من أراضيها وهذا يؤكد كذب ادعاءات قنوات الاخوان الارهابية في قطر وتركيا.

وعرض الإعلامي أحمد موسى مقطع فيديو من قنوات الإخوان، لكل من الإرهابي محمد ناصر ومعتز مطر أثناء حديثهما عن تنازل مصر عن جزء من أراضيها وفقا لما يسمى بـ "صفقة القرن"، وتحدثا كذبا عن منح الرئيس السيسي جزءا من سيناء لفلسطين.

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" كل ما قيل من معتز مطر ومحمد ناصر فبركة وأكاذيب".

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن قنوات الإخوان الإرهابية في قطر وتركيا مستمرة في بث الشائعات والأكاذيب بأن الرئيس السيسي تنازل عن أرض سيناء للفلسطينيين.

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الإخوان لم يكن لديهم مشكلة في التنازل عن الأراضي المصرية لصالح فلسطين".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" لا تنازل عن الأراضي المصرية، وأرض سيناء جزء اصيل من الأراضي المصرية.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فبركة.. محمد ناصر ومعتز مطر يزعمان تخلى مصر عن جزء من أراضيها.. شاهد

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
64070

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager