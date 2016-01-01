فبركة.. محمد ناصر ومعتز مطر يزعمان تخلى مصر عن جزء من أراضيها.. شاهد



الإرهابي محمد ناصر ومعتز مطر الإرهابي محمد ناصر ومعتز مطر



قال الإعلامي أحمد موسى، إن قنوات الإخوان الإرهابية كانت تتحدث عن أن مصر سوف تتنازل وتبيع أراضيها لصالح فلسطين ضمن ما يسمى بـ "صفقة القرن".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن خطة ترامب للسلام في المنطقة لم تتضمن تنازل مصر على أي جزء من أراضيها وهذا يؤكد كذب ادعاءات قنوات الاخوان الارهابية في قطر وتركيا.



وعرض الإعلامي أحمد موسى مقطع فيديو من قنوات الإخوان، لكل من الإرهابي محمد ناصر ومعتز مطر أثناء حديثهما عن تنازل مصر عن جزء من أراضيها وفقا لما يسمى بـ "صفقة القرن"، وتحدثا كذبا عن منح الرئيس السيسي جزءا من سيناء لفلسطين.

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وتابع الإعلامي أحمد موسى:" كل ما قيل من معتز مطر ومحمد ناصر فبركة وأكاذيب".وقال الإعلامي أحمد موسى، إن قنوات الإخوان الإرهابية في قطر وتركيا مستمرة في بث الشائعات والأكاذيب بأن الرئيس السيسي تنازل عن أرض سيناء للفلسطينيين.وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الإخوان لم يكن لديهم مشكلة في التنازل عن الأراضي المصرية لصالح فلسطين".وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" لا تنازل عن الأراضي المصرية، وأرض سيناء جزء اصيل من الأراضي المصرية.