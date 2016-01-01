قال الإعلامي أحمد موسى، إن قنوات الإخوان الإرهابية كانت تتحدث عن أن مصر سوف تتنازل وتبيع أراضيها لصالح فلسطين ضمن ما يسمى بـ "صفقة القرن".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن خطة ترامب للسلام في المنطقة لم تتضمن تنازل مصر على أي جزء من أراضيها وهذا يؤكد كذب ادعاءات قنوات الاخوان الارهابية في قطر وتركيا.
وعرض الإعلامي أحمد موسى مقطع فيديو من قنوات الإخوان، لكل من الإرهابي محمد ناصر ومعتز مطر أثناء حديثهما عن تنازل مصر عن جزء من أراضيها وفقا لما يسمى بـ "صفقة القرن"، وتحدثا كذبا عن منح الرئيس السيسي جزءا من سيناء لفلسطين.
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التعليقات على فبركة.. محمد ناصر ومعتز مطر يزعمان تخلى مصر عن جزء من أراضيها.. شاهد
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