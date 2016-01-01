هنتعشى إيه النهاردة؟.. بيض بالخضار وسلطة زبادي

تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، لذا نقدم لك عشاء صحيا وخفيفا مكون من بيض بالخضار وسلطة الزبادي بالخيار.
بيض بالخضار
مدة التحضير :١٥ دقيقة
الكمية يكفي ٤ أفراد
مكونات بيض بالخضار
٤ بيضات
ثمرة طماطم مقطعة مكعبات
فلفل الوان
شرائح زيتون أسود
ملح و فلفل أسود
شرائح بسطرمة
جبن موتزاريلا
طريقة عمل بيض بالخضار
في وعاء اخفقي البيض وضيفي له مكعبات الطماطم والفلفل الملون والزيتون
قلبي المكونات جيدا ثم ضيفي البهارات
ضيفي الجبن الموتزاريلا وقلبي البيض مع الخليط
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