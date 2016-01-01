نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 في الإسماعيلية .. تعرف على موعدها

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نتيجة الصف الثالث الإعدادي


أكد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، ان اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، في مرحلته الاخيرة، وهي المراجعة.

وتوقع وكيل الوزارة في تصريح خاص لصدي البلد، موعد اعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 رسميا خلال الاسبوع المقبل، وحتي الانتهاء من كافة المراجعات.

واضاف قبيصي، ادي 22954 طالبا وطالبة، امتحانات الفصل الدراسي الاول بالصف الثالث من اتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2109 / 2020 من خلال 134 لجنة علي مستوى الادارات الثمانية.

وقال إنه وجه بضرورة الدقة في تقدير الدرجات والمراجعة أكثر من مرة عن طريق لجان التصحيح والتشديد على لجان النظام والمراقبة بالمراجعة الدقيقة قبل عملية رصد الدرجات وقبل استخراج النتيجة وإعلانها حرصا على مصلحة الطلاب.

المصدر: elbalad

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