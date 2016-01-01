جامعة القناة: تصحيح 69000 ورقة امتحانية إلكترونيًا بالفصل الدراسي الأول

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صورة الخبر: جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس أن حصيلة التصحيح الإلكتروني لمركز القياس والتقويم مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، بلغت ٦٨.٩٤٦ ورقة امتحانية فى الفترة من ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ وحتى ٢٧ يناير ٢٠٢٠ .

وأكد الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان هذه الاحصائية تشمل كليات "الهندسة، الزراعة، الطب البيطري، التمريض، علوم، سياحة وفنادق، حاسبات ومعلومات، الألسن، المصرية الصينية، التربية الرياضية، معهد فني تمريض".

كما تم تصحيح أوراق معهد التقنية الحيوية داخل مركز القياس والتقويم لأول مرة هذا العام.

المصدر: elbalad

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