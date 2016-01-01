

تسريب صور كيا سورينتو 2021 الجديدة كلياً تسريب صور كيا سورينتو 2021 الجديدة كلياً

شوهدت كيا سورينتو الجديدة قبل الموعد الرسمي لها.



تأتي الـSUV الجديدة بتصميم أنيق يتميز بالهدوء، ويأتي التصميم الداخلي بلمسات فاخرة في تصميم المقاعد والكونسول الوسطي الذي يحمل شاشة وسطية مرتفعة ذات مقاس كبير، وتأتي عناصر التحكم في القيادة أسف الكونسول في متناول يد السائق.



ستصل السيارة رسمياً خلال الشهر المقبل، وستكون المزيد من التفاصيل متوفرة حينها فتابعونا.











