تستمر كاديلاك في حملتها الدعائية لاسكاليد 2021، بينما تم تسريب صورة غير مموهة للـ SUV أثناء الإعلان عن النسخة المحسنة من نظام سوبر كروز.
على الرغم من أننا رأينا بالفعل صوراً غير مموهة للواجهة الأمامية والداخلية، فإن أحدث صورة تعطينا أول نظرة على الواجهة الخلفية، حيث ستحصل على مصابيح خلفية تشبه تلك المستخدمة في الموديل الحالي، وترتبط المصابيح الخلفية بشريط كرومي كبير من المحتمل أن يتميز بشارة كاديلاك بارزة في وسطه، كما يحتوي الموديل على باب خلفي أكثر تميزاً وحواف كرومية حول ما يبدو أنه نظام عادم رباعي.
سيتم طرح إسكاليد 2021 في الرابع من فبراير، وستحصل على تعليق خلفي مستقل تماماً مثل شيفروليه تاهو وجمس يوكن، ومن المتوقع أن يتم إطلاق الطراز بمحرك V8 سعة 6.2 لتر يولد قوة 420 حصان وعزم دوران قدره 621 نيوتن.متر، وفي وقت لاحق قد تحصل السيارة على إصدار كهربائي وآخر عالي الأداء بقوة 650 حصان تقريباً.
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التعليقات على أول نظرة على خلفية كاديلاك اسكاليد 2021+تقنية قيادتها ذاتياً
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