انتشرت تقارير عن خطة سوزوكي لوقف جيمني في أوروبا بسبب الضوابط البيئية الأكثر صرامة في 2021، مع تأكيد فرع سوزوكي البريطاني للشائعات وتصريحه أن جيمني ستبقى في بريطانيا “في أعداد محدودة جدا خلال 2020” في إشارة لتوقف الموديل بعد ذلك.
وقد نقل تقرير جديد من Autocar India عن مصادر في جيمني أن سوزوكي ستتوقف في أوروبا في 2021، ولكن قد تعود السيارة مجددا إذا قامت سوزوكي بتحويلها لـ “سيارة تجارية”، ما يعني السماح بانبعاثات أعلى من سيارات الركاب في أوروبا.
وقد تقوم سوزوكي لاحقا بتحويلها إلى سيارة ركاب مجددا مع تغيير محركها وربما إضافة محرك هجين، ولكن فرع سوزوكي البريطاني أكد أنه لا توجد خطط لإعطاء جيمني محرك مختلف في الجيل الحالي.
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التعليقات على أوروبا قد تحظر سوزوكي جيمني.. لماذا؟
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