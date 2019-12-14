استقرار أسعار اللحوم فى الأسواق

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استقرار أسعار اللحوم فى الأسواق

قال هيثم عبدالباسط، عضو شعبة القصابين بالغرف التجارية، إنه يوجد استقرار في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء، في الأسواق.

وأضاف "عبدالباسط"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن سعر اللحوم الكندوز يتراوح بين 110 وحتى 130 جنيهًا للكيلو، وسعر اللحم المفروم من 100 إلى 130 جنيهًا.

وأكد أن سعر السجق يتراوح بين 110 و125 جنيهًا، وتراوحت أسعار البفتيك والاستيك بين 110 و130 جنيهًا، وأسعار البرجر البلدي بين 100 و125 جنيهًا.

كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 125 وحتى 150 جنيها، كما تراوح سعر كيلو اللحم الجملي بين 90 و110 جنيهًا.

المصدر: الدستور

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