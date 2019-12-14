

أسعار الدولار في ختام تعاملات اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية أسعار الدولار في ختام تعاملات اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية

شهدت أسعار الدولار استقرارا في تعاملات نهاية اليوم الأربعاء 29 يناير 2020، ليسجل أقل سعر بيع لدي البنك العربي الأفريقي بـ 15.84 جنيه، وأعلى سعر للشراء بنك البركة بـ16.06 جنيه.



وصل سعر صرف الدولار ببنوك "مصرف أبوظبي، بنك عودة، المصري الخليجي،سي أي بي، مصر إيران، الأهلي المصري، المصرف المتحد، كريدي أجريكول، بنك مصر" نحو 15.75 جنيها للشراء و 15.85 جنيها للبيع.



وسجل الدولار في بنوك "الأهلي اليوناني، التجاري الدولي، العربي الأفريقي" نحو 15.74 جنيها للشراء و 15.84 جنيها للبيع.

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ووصل سعر صرف الدولار في بنك البركة عند 16.06 جنيها للشراء و 16.16 جنيها للبيع، وبنك قناة السويس عند 15.98 جنيها للشراء و 16.08 جنيها للبيع.وبلغ سعر صرف الدولار ببنك المشرق نحو 15.78 جنيها للشراء و 15.88 جنيها للبيع، بالإضافة لمصرف أبوظبي الإسلامي لـ 15.77 جنيها للشراء و 15.86 جنيها للبيع.