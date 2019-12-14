شهدت أسعار الدولار استقرارا في تعاملات نهاية اليوم الأربعاء 29 يناير 2020، ليسجل أقل سعر بيع لدي البنك العربي الأفريقي بـ 15.84 جنيه، وأعلى سعر للشراء بنك البركة بـ16.06 جنيه.
وصل سعر صرف الدولار ببنوك "مصرف أبوظبي، بنك عودة، المصري الخليجي،سي أي بي، مصر إيران، الأهلي المصري، المصرف المتحد، كريدي أجريكول، بنك مصر" نحو 15.75 جنيها للشراء و 15.85 جنيها للبيع.
وسجل الدولار في بنوك "الأهلي اليوناني، التجاري الدولي، العربي الأفريقي" نحو 15.74 جنيها للشراء و 15.84 جنيها للبيع.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أسعار الدولار في ختام تعاملات اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق