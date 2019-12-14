تراجع أسعار الذهب 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 691 جنيهًا

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق بمعدل 4 جنيهات للجرام الواحد، الأربعاء، مع اقتراب الدولار من أدنى مستوياته.
وقال أمير رزق، عضو شعبة الجواهرجية بغرفة القاهرة التجارية، إن تراجع الدولار أمام الجنيه ساهم بشكل كبير في استقرار الأسعار في الفترة الأخيرة.
وأضاف «رزق» لـ«المصري اليوم»: «كان من الممكن أن يزيد سعر الجرام بمعدل 50 جنيها، لأن سعر الدولار من العوامل الأساسية المؤثرة في سعره».
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