

خفقان القلب.. وعلاجات طبيعية غير متوقعة خفقان القلب.. وعلاجات طبيعية غير متوقعة

هل تعرضت من قبل لهذا الإحساس المقلق بسرعة نبضات قلبك؟ حيث يطول هذا الإحساس لدقائق وربما لساعات، لأسباب متعددة نكشف عنها إضافة إلى علاجات طبيعية لأزمة خفقان القلب.



أسباب خفقان القلب

من الوارد أن يكشف خفقان القلب في بعض الأحيان عن المعاناة من مشكلات نفسية وعصبية، حيث يؤدي الانفعال الزائد عن الحد الطبيعي وبصورة شبه متكررة إلى زيادة سرعة نبضات القلب.



أحيانا ما يتسبب ارتباك في الهرمونات إلى حدوث النتيجة نفسها، والمتمثلة في خفقان القلب المقلق، كما يمكن لبعض المشكلات البيئية أن تتسبب أيضا في سرعة نبضات القلب، الأمر الذي يتطلب حينئذ الخضوع لبعض العلاجات الطبيعية البسيطة، القادرة على الوقاية من الأزمة، مع ضرورة زيارة الأطباء للتأكد من أن خفقان القلب لا يكشف عن أزمة صحية خفية.

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علاجات طبيعيةربما يحتاج الأمر فقط إلى السعال لعدد من الدقائق، حيث يمكن للسعال عند ملاحظة خفقان القلب، أن يزيد من الضغط في منطقة الصدر، ليلزم القلب بتهدئة النبضات على الفور، فيما تزداد فرص الوقاية من خفقان القلب مع شرب الماء البارد عند المعاناة من تلك الأزمة، فبينما يبدو تسارع نبضات القلب ملحوظا عند معاناة الجسم من الجفاف، فإنه ينصح في تلك الحالة بشرب الماء البارد باستمرار لدوره في تخفيف وتيرة النبضات، علما بدور المياه في تقليل الإحساس بالتوتر أيضا، وبدور القرفة كذلك في تحقيق الفائدة المطلوبة نفسها مع الحصول عليها في ذلك التوقيت.يرى الخبراء أن المعاناة من خفقان القلب أحيانا ما تكشف عن افتقاد الجسم لعنصر المغنيسيوم شديد الأهمية، من هنا تأتي أهمية الحصول على هذا المعدن الفريد من نوعه، والذي يقوم في تلك الحالة بتحسين عمل كل من الجهاز العصبي والقلب، ما يعني ضرورة تناول الأكلات المتخمة بالمغنيسيوم، مثل السبانخ والكالي، إضافة إلى إمكانية الحصول على المكملات الخاصة به ولكن بعد استشارة الأطباء.من الممكن أن يتلخص علاج أزمة خفقان القلب في كيفية التوصل إلى حل لأزمة القلق والتوتر التي تفاجئ صاحبها في تلك الحالة، ذلك عبر اللجوء إلى تمرينات التنفس القادرة على مواجهة أكثر حالات الهلع رعبا، مع مرور نسب أكثر من الأكسجين للمخ ومع الجلوس في وضع مريح برجلين متشابكتين، الأمر الذي لا يتعارض في النهاية مع ضرورة زيارة الأطباء لمواجهة أزمة خفقان القلب في الحال.