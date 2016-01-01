مصدر ينفي وفاة مجند أثناء خدمته في ميدان هارون الرشيد بمصر الجديدة

نفى مصدر مسئول ما تداولته إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حول وفاة مجند أثناء خدمته فى تنظيم الحركة المرورية بمصر الجديدة.
تداولت بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حول وفاة أحد مجندى الشرطة "معين خدمة لتنظيم الحركة المرورية بميدان هارون الرشيد بمصر الجديدة"، حال قيامه بتأدية عمله بالميدان .
بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن جملةً وتفصيلًا.
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