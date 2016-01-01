بمواد طبيعية.. طريقة لتحضير البروتين في المنزل



بروتين الشعر بروتين الشعر

يساعد بروتين الشعر على التخلص من العديد من المشاكل التي تحدث للشعر مثل التساقط و الجفاف و غيرها من المشاكل، ومن الممكن تحضير بروتين الشعر في المنزل بمواد طبيعية بعيدًا عن المواد الكيماوية مما يساعد على تغذية الشعر.



ووفقًا لموقع "wikihow" إليكم أبرز الطرق لتحضير بروتين الشعر فى المنزل



طريقة تحضير بروتين الشعر بالموز:

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مكونات بروتين الشعر بالموز:- قشر موز- قشر رمان- زيت خروع- جوز هند- مايونيزخطوات تحضير بروتين الشعر بالموز:- نحضر قشر موز، ونقوم بتجفيفه بوضعه في الشمس لعدة أيام حتى يجف تمامًا ويصبح صلب.- نقوم بطحن قشر الموز الجاف حتى يصبح مثل البودرة .- نقوم أيضًا بوضع قشر رمان في الشمس حتى يجف تمامًا ثم نقوم بطحنه.- نقوم بخلط بودرة قشر الموز وقشر الرمان وزيت الخروع وجوز الهند ومايونيز ، ونقوم بالخلط حتى يتكون خليط مثل العجينة- نترك الخليط لمدة ساعتين- نفرد الخليط على الشعر ونتركه لمدة ساعة- نقوم بغسل الشعر بالماء الفاترنكرر الخطوات السابقة مرة كل أسبوع.طريقة تحضير بروتين الشعر من البيض:مكونات بروتين الشعر من البيض:- لبن- زيت خروع- صفار البيضخطوات تحضير بروتين الشعر من البيض:- نقوم بخلط صفار البيض مع اللبن وزيت الخروع- نضع الخليط على الشعر ونتركه لمدة ساعة- نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر.