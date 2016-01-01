جددي سفرتك.. طريقة عمل الخبز التركي خطوة بـ خطوة



الخبز التركي الخبز التركي

يعد الخبز التركي من أشهر أكلات ومن الأكلات الأساسية في المطبخ التركي ،تعرفوا على طريقة تحضير الخبز على الطريقة التركية في خطوات بسيطة وبمكونات بسيطة.



مقادير عجين الخبز التركي :-



- 2 كوب دقيق (240 جرام)

- 1 كوب ماء

- 2 معلقة كبيرة زيت (30 مل)

- 2 معلقة كبيرة لبن (30 مل)

- 1 معلقة كبيرة سكر (13 جرام)

- 1 معلقة كبيرة ملح (8 جرام)

- 1 معلقة كبيرة خميرة (13 جرام)

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مقادير تزيين الوجه:-- 1 حبة بيض مخفوقة- سمسم (على حسب الرغبة)الطريقة لعمل الخبز التركى:-1-نحضر وعاء كبير ونضع فيه المكونات الجافة الخميرة والملح والسكر ونقلب حتى تختلط .2-نضيف الزيت لخليط المكونات الجافة ونعجن حتى يختلط معها3-نضيف الماء تدريجيًا مع الاستمرار في العجن حتى نحصل على عجينة الخبز التركي المتماسكة واللينة4-نغطي العجينة ونتركها ترتاح لمدة ساعة5-نحضر صينية كبيرة وندهنها بالقليل من الزيت ،ثم نفرد عليها العجينة حتى يصبح سمكها 1سم6-ننغز أطراف الأصابع في العجين بشكل دائري وعلى بعد 1 سم من الأطراف7-ننغز مرة أخرى بأطراف الأصابع بشكل طولي وعلى مسافات متساوية8-نكرر الخطوة السابقة ولكن ننغز هذه المرة بالعرض9-ندهن الوجه بالبيضة المخفوقة ثم نرش على الوجه السمسم وحبة البركة10- ندخل صينية الخبز التركي الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة حتى ينضج الخبز11-نخرج الخبز التركي ونتركه قليلًا حتى يهدأ ثم نقدمه