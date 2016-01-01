حرص مصدر مقرب من التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الكشف عن السبب وراء غضب الأخير بعد استبداله في لقاء وادي دجلة بالأمس.
وتعادل الزمالك مع دجلة بالأمس بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر بطولة الدوري.
وخرج فرجاني بعد استبداله في الشوط الثاني إلى غرفة خلع الملابس مباشرة دون أن يجلس على الدكة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على سر غضب فرجاني ساسي بعد استبداله أمام وادي دجلة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق