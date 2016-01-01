سر غضب فرجاني ساسي بعد استبداله أمام وادي دجلة



فرجاني ساسي فرجاني ساسي

حرص مصدر مقرب من التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الكشف عن السبب وراء غضب الأخير بعد استبداله في لقاء وادي دجلة بالأمس.



وتعادل الزمالك مع دجلة بالأمس بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر بطولة الدوري.



وخرج فرجاني بعد استبداله في الشوط الثاني إلى غرفة خلع الملابس مباشرة دون أن يجلس على الدكة.

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وأكد المصدر أن فرجاني كان غاضبا من الأساس بسبب الفيديو المسئ المفبرك لشخص يشبهه والذي انتشر في الأيام الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأثار غضب اللاعب بشكل كبير وأكد للمقربين منه أنه "مفبرك" وغرد عبر حسابه على تويتير قائلا : حسبى الله ونعم الوكيل.وأوضح أن ساسى غير راضي في الوقت ذاته عن مستواه في مباراة وادي دجلة بالأمس وهو ما زاد من حدة غضبه.